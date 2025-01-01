Agentin mit Herz
Folge 5: Heiße Weihnacht
44 Min.Ab 6
Lee stößt auf einen merkwürdigen Fall von Misswirtschaft: Maxwell Falcon, ein undurchsichtiger Unternehmer, hat eine erfolgreiche Spielzeugfabrik aufgekauft und binnen kürzester Zeit nahezu ruiniert. Sein einziger Ehrgeiz, so scheint es, gilt der Erforschung und Entwicklung neuer Spielwaren, die dann jedoch nicht auf den Markt kommen. Als Lee und Amanda den wunderlichen Firmeneigner näher unter die Lupe nehmen, nimmt der Fall plötzlich eine überraschende Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen