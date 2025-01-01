Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 7
Folge 7: Das Syndikat

44 Min.Ab 12

Donald Jordan ist einer der ganz großen Drogenbosse. Aus Angst vor Strafverfolgung hat er sich auf einer Karibikinsel verschanzt. Um einen Streit zu schlichten, kehrt Jordan für einen Tag heimlich in die Staaten zurück. Sein größter Feind, T. P. Aquinas, sieht seine große Chance gekommen, sich zu rächen: Jordan hatte einst dessen sechsjährigen Sohn auf offener Straße erschossen. Allerdings kommt der Drogenbaron dahinter, dass Aquinas ihm ans Leder will - und trifft Vorkehrungen.

Warner
