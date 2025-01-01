Agentin mit Herz
Folge 10: Das Gold der Bodega
45 Min.Ab 12
Norton Scott hat bei einem Überfall Goldbarren im Wert von 40 Mio. Dollar erbeutet, die er nun "waschen" muss. Er schmilzt das Gold ein, gießt es zu Münzen und "findet" in dem 200 Jahre alten Wrack der "Bodega" einen Schatz. Alles geht gut - nur der alte Seebär Gus Weinstein schöpft Verdacht: Er weiß, dass auf der "Bodega" nie so viel Gold war. Scott versucht, den lästigen Gus mit einem gezielten Schuss auszuschalten - und trifft Amanda, die hier mit Lee Flitterwochen macht.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
