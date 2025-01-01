Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agentin mit Herz

Francines große Liebe

Staffel 4Folge 14
Francines große Liebe

Francines große LiebeJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 14: Francines große Liebe

45 Min.Ab 12

Jack Brody, einem ehemaligen Widersacher Lees, ist es gelungen, aus dem Gefängnis zu entfliehen - und er plant sofort seinen nächsten Coup: Er will den renommierten Forscher Dr. Dunleavy entführen. Doch der Wissenschaftler wird versteckt gehalten und besonders abgeschirmt. Um trotzdem an sein Ziel zu kommen, erschleicht sich Brody raffiniert über Francines Ex-Freund Jonathan Stone deren Vertrauen. Mit Erfolg: Er bekommt den Aufenthaltsort Dunleavys heraus.

Agentin mit Herz
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

