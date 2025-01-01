Agentin mit Herz
Folge 14: Francines große Liebe
45 Min.Ab 12
Jack Brody, einem ehemaligen Widersacher Lees, ist es gelungen, aus dem Gefängnis zu entfliehen - und er plant sofort seinen nächsten Coup: Er will den renommierten Forscher Dr. Dunleavy entführen. Doch der Wissenschaftler wird versteckt gehalten und besonders abgeschirmt. Um trotzdem an sein Ziel zu kommen, erschleicht sich Brody raffiniert über Francines Ex-Freund Jonathan Stone deren Vertrauen. Mit Erfolg: Er bekommt den Aufenthaltsort Dunleavys heraus.
Agentin mit Herz
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
