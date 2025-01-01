Agentin mit Herz
Folge 15: Giraffe gesucht
45 Min.Ab 12
Geheimdienst-Gründer Harry V. Thornton kann seine Geliebte Christina Golitsyn aus Russland herausbringen, wo sie seit 27 Jahren im Untergrund gelebt hatte. Sie bringt brisante Informationen mit: Es existiert eine Liste mit den Namen eines privaten Agentennetzes, das Chruschtschow in Washington aufgebaut hatte. Die Agenten dieser Organisation sind inzwischen zu hohen Regierungsposten aufgestiegen - und versuchen alles, um die Liste aus dem Verkehr zu ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen