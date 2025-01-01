Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 2
Folge 2: Amanda schlägt Alarm

45 Min.Ab 12

Alexis Tolst ist ein sowjetischer Agent - und zwar ein äußerst ehrgeiziger. Durch einen ganz großen Coup will er sich bei seinen Arbeitgebern unentbehrlich machen: Mit Hilfe des Gedächtnis-Genies Zhmed Doorlof versucht Tolst, die fliegende Kommandozentrale der US Air Force auszuschalten. Doch Zhmed Doorlof will sein Computergehirn nicht für derartige Zwecke einsetzen: Er wendet sich mit der Bitte an die Agentin Amanda King, für ihn in den USA Asyl zu beantragen.

