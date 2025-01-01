Agentin mit Herz
Folge 16: Der Starreporter
45 Min.Ab 12
Medien-Mogul Raoul Nesbitt bringt in einer seiner Zeitungen eine Falschmeldung: Das für das SDI-Programm der Regierung wesentliche Metall Tritan sei nicht in ausreichender Menge vorhanden, heißt es. Um das zu widerlegen, gewährt der Präsident dem Reporter Gary Gunning Zugang zu dem geheimen Tritan-Lager - und handelt damit im Sinne Nesbitts: Dieser plant nämlich als fanatischer SDI-Gegner die Vernichtung des Tritan-Lagers. Er hat Gunning mit einem Peilsender ausgestattet.
