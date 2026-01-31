Airpower
Folge 1: AIRPOWER 2000
Die Geburtsstunde der AIRPOWER im Jahr 2000 in Zeltweg setzte neue Maßstäbe mit Highlights wie der Draken-6er-Formation, dem jüngsten Kunstflug-Weltmeister Xavier de Lapparent sowie dem spektakulären Auftritt der Breitling Fighters und dem markant gelben „Team 2000“ mit ihren Saab Safir 91. Ein gewaltiges Aufgebot internationaler Technik, darunter russische Giganten wie die Iljushin IL-76, Mi-24, MiG-21 und Su-27 sowie Jets vom Typ Tornado, F-16, Viggen und Gripen, trafen auf die weltbesten Staffel-Formationen wie die Patrouille Suisse, Midnight Hawks, Turkish Stars, Frecce Tricolori und Patrulla Aquila. Abgerundet wurde das Event durch die innovative Kunst-Performance „Wildnis Luft“ des Künstlernetzwerks „Lawine Torren“. Den krönenden Abschluß bildete das Solo-Display eines Saab Draken in der rot-weiß-roten „Ostarichi“Sonderlackierung.
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