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Airpower

AIRPOWER 2003

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 2vom 31.01.2026
AIRPOWER 2003

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Folge 2: AIRPOWER 2003

80 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Die Airpower 2003 am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg begeisterte rund 250.000 Zuschauer als eine der größten Flugschauen Europas und bot eine faszinierende Reise durch die Geschichte der Luftfahrt. Zu den absoluten Highlights zählten die spektakuläre Vorführung des Pischof Autoplan aus dem Jahr 1910 sowie der beeindruckende Überflug des gigantischen Airbus Beluga. Für atemberaubende Action am Himmel sorgte das seltene Zusammentreffen der weltbesten Kunstflugstaffeln, darunter die spanische Patrulla Águila, die Turkish Stars und die italienische Frecce Tricolori.

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