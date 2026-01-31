Airpower
Folge 4: AIRPOWER 2009
49 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Die Airpower 2009 bot ein historisches Spektrum der Luftfahrt, das vom Flugpionier-Modell Bleriot aus dem Jahr 1909 über die legendäre Messerschmitt ME 109 bis hin zur imposanten, dreimotorigen Dornier DO24 reichte. Ein besonderes Spektakel lieferten die Flying Bulls mit der glänzenden P-38 Lightning und der Bell AH-1 Cobra, während der Ausnahme-Pilot Hannes Arch mit seiner präzisen Kunstflug-Performance das Publikum in Staunen versetzte.
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Airpower
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Produktion:AT, 2000
Altersfreigabe:
12
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