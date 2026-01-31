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AIRPOWER 2022

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 9vom 31.01.2026
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Folge 9: AIRPOWER 2022

88 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Die Show begann mit einer hochemotionalen künstlerischen Choreographie von neun Alouette III, die zu der von Tristan Schulze eigens komponierten Musik tanzten und gemeinsam mit einem Eurofighter sowie zweier PC-6 den symbolischen Abschied dieses Typs sowie die Ankunft des Nachfolgers Leonardo AW169 zelebrierten. Abseits des modernen Militärgeräts begeisterten die Flying Bulls erneut als fliegendes Museum mit ihren historischen Raritäten, während eine beeindruckende Formation aus PC-6 und Diamond-Flugzeugen die Vielseitigkeit der österreichischen Luftfahrt demonstrierte. Das zweitägige Spektakel in Zeltweg gipfelte in der gewohnt perfekt abgestimmten Performance der italienischen Frecce Tricolori, die den Himmel mit ihren Nationalfarben überzogen und das Event würdig beendeten.

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