Airpower
Folge 7: AIRPOWER 2016
In Kurzeinstiegen wird über die Dokumentation verteilt der persönliche Werdegang eines realen Einsatzpiloten des Bundesheers gezeigt und gewährt tiefe Einblicke in die Ausbildung. Erstmalig demonstriert in Zeltweg die spektakuläre Diamond Aircraft Flotte die Innovationskraft heimischer Luftfahrttechnik. Zu den absoluten Weltsensationen zählten der Auftritt des weltweit letzten flugfähigen Bristol 171 Sycamore Hubschraubers sowie die Red Bull Aces, bei denen Wingsuit-Piloten in rasantem Tempo durch von Hubschraubern gehaltene Tore navigierten. Warbirds wie die P-38 und die Sea Fury begeistern die Zuseher, bevor das Event mit dem donnernden Solodisplay eines Eurofighters sein fulminantes Ende findet.
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