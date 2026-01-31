Airpower
Folge 3: AIRPOWER 2005
66 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Die Airpower 2005 verwandelte den Himmel über Zeltweg in eine Zeitkapsel, in der legendäre Weltkrieg-2-Flugzeuge und das imposante Amphibienflugzeug Consolidated Catalina die goldene Ära der Luftfahrt aufleben ließen. Für nostalgischen Nervenkitzel sorgte waghalsige Luftakrobatik am Doppeldecker, während die Zuschauer die seltene Gelegenheit hatten, historische Flugzeugtypen in perfekter Formation zu bewundern. Den modernen Kontrast bildete die Jet-Power internationaler Luftstreitkräfte, angeführt von spektakulären Displays der F/A-18 Hornet, der MiG-29, dem Senkrechtstarter Harrier und der Saab JAS-39 Gripen.
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Airpower
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Produktion:AT, 2000
Altersfreigabe:
12
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