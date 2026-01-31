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Airpower

AIRPOWER 2005

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 3vom 31.01.2026
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Folge 3: AIRPOWER 2005

66 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Die Airpower 2005 verwandelte den Himmel über Zeltweg in eine Zeitkapsel, in der legendäre Weltkrieg-2-Flugzeuge und das imposante Amphibienflugzeug Consolidated Catalina die goldene Ära der Luftfahrt aufleben ließen. Für nostalgischen Nervenkitzel sorgte waghalsige Luftakrobatik am Doppeldecker, während die Zuschauer die seltene Gelegenheit hatten, historische Flugzeugtypen in perfekter Formation zu bewundern. Den modernen Kontrast bildete die Jet-Power internationaler Luftstreitkräfte, angeführt von spektakulären Displays der F/A-18 Hornet, der MiG-29, dem Senkrechtstarter Harrier und der Saab JAS-39 Gripen.

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