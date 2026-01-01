Airpower
1 StaffelAb 12
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Airpower
Die Airpower ist Europas größte Flugshow, veranstaltet vom Österreichischen Bundesheer, dem Land Steiermark und Red Bull am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Es handelt sich um ein großes Event mit militärischen Vorführungen, Kunstflugstaffeln und Zivilluftfahrt mit internationaler Beteiligung.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: RedBull Media House Produktion, Hergestellt von West4Media im Auftrag BMLV & © Season 1: BMLV & © Season 1: ORF Produktion, Hergestellt von West4Media im Auftrag BMLV & © Season 1: ORF
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