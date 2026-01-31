Airpower
Folge 10: AIRPOWER 2024
Nach einem packenden Eurofighter-Dogfight zum Auftakt präsentierte die Airpower24 mit dem Display der US-amerikanischen F-35 Lightning II erstmals einen Jet der 5. Generation, während der harmonische Formationsflug eines tschechischen JAS 39 Gripen mit den Propellerflugzeugen der Flying Bulls die Zuschauer begeisterte. Den künstlerischen Höhepunkt bildete die Welturaufführung der Vorführung „Die Argonauten“, einer komplexen Choreographie des Künstlernetzwerks Lawine Torrèn, die reale militärische Einsatzszenarien mit zeitgenössischem Tanz, Pyrotechnik und über 25 Luftfahrzeugen zu einem epischen Gesamtkunstwerk verband. Zum Abschluss demonstrierte der Airbus A400M der deutschen Luftwaffe mit einem spektakulären Kunstflugdisplay die unglaubliche Wendigkeit dieses riesigen Transportflugzeugs.
