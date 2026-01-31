Airpower
Folge 5: AIRPOWER 2011
53 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Die Airpower 2011 am Fliegerhorst Hinterstoisser vereinte Weltklasse-Luftakrobatik mit historischer Luftfahrtgeschichte, wobei das Red Bull Skydive Team und die Präzisionsflüge der Schweizer Patrouille Suisse die Massen begeisterten. Einzigartige Technik-Highlights wie die seltene Messerschmitt Me 262 und der weltweit einzige kunstflugtaugliche BO-105-Hubschrauber sorgten für atemberaubende Momente am Himmel über Zeltweg. Abgerundet wurde das internationale Display durch die kroatischen Wings of Storm sowie das beeindruckende Debüt der Saudi Hawks, deren grüne Jets eine perfekte Symbiose aus Kraft und Eleganz darstellten.
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Airpower
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Produktion:AT, 2000
Altersfreigabe:
12
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