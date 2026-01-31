Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Airpower

AIRPOWER 2011

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 5vom 31.01.2026
AIRPOWER 2011

AIRPOWER 2011Jetzt kostenlos streamen

Airpower

Folge 5: AIRPOWER 2011

53 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Die Airpower 2011 am Fliegerhorst Hinterstoisser vereinte Weltklasse-Luftakrobatik mit historischer Luftfahrtgeschichte, wobei das Red Bull Skydive Team und die Präzisionsflüge der Schweizer Patrouille Suisse die Massen begeisterten. Einzigartige Technik-Highlights wie die seltene Messerschmitt Me 262 und der weltweit einzige kunstflugtaugliche BO-105-Hubschrauber sorgten für atemberaubende Momente am Himmel über Zeltweg. Abgerundet wurde das internationale Display durch die kroatischen Wings of Storm sowie das beeindruckende Debüt der Saudi Hawks, deren grüne Jets eine perfekte Symbiose aus Kraft und Eleganz darstellten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Airpower
Österreichisches Bundesheer
Airpower

Airpower

Alle 1 Staffeln und Folgen