Airpower
Folge 8: AIRPOWER 2019
Die Airpower19 begeisterte das Publikum mit einer eindrucksvollen Abfangdemonstration auf einen zivilen Businessjet und dem spektakulären Auftritt des Breitling Jet Teams, während Skisprung-Legende Thomas Morgenstern seine fliegerische Präzision als Hubschrauberpilot am Steuer seines Robinson R44 Hubschraubers unter Beweis stellte. Einzigartige Flugformationen vereinten Epochen, als der legendäre Fokker DR1 Dreidecker aufstieg und sich ein dynamischer Luftkampf zweier Eurofighter schließlich in einer historischen Formation mit einer Corsair und einer Spitfire auflöste. Den künstlerischen Höhepunkt bildeten die Blanix-Segelflugzeuge, die synchron zu einem Pianisten am Boden am Himmel tanzten, gefolgt von der großen Formation der Flying Bulls und einem gemeinsamen Display einer BO 105 mit einem Flächenflugzeug.
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