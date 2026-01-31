Airpower
Folge 6: AIRPOWER 2013
Diese Dokumentation der Airpower 2013 blickt erstmals hinter die Kulissen des Mega-Events und zeigt exklusive Einblicke in die komplexen logistischen Abläufe sowie die anspruchsvolle Pilotenausbildung der Luftstreitkräfte. Zu den fliegerischen Highlights zählen die legendäre Spitfire und die glänzende Douglas DC-6 der Flying Bulls, während das Jagdkommando mit einer taktischen Anlandung die militärische Präzision des Bundesheeres demonstrierte. Ein weltweit einzigartiger Moment der Show war der spektakuläre gemeinsame Flug der Red Bull Skydiver, die in ihren Wingsuits in enger Formation mit lautlosen Segelflugzeugen über den Fliegerhorst Hinterstoisser glitten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick