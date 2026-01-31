Zum Inhalt springenBarrierefrei
Airpower

AIRPOWER 2013

Österreichisches Bundesheer
Staffel 1
Folge 6
vom 31.01.2026
AIRPOWER 2013

Airpower

Folge 6: AIRPOWER 2013

91 Min.
Folge vom 31.01.2026
Ab 12

Diese Dokumentation der Airpower 2013 blickt erstmals hinter die Kulissen des Mega-Events und zeigt exklusive Einblicke in die komplexen logistischen Abläufe sowie die anspruchsvolle Pilotenausbildung der Luftstreitkräfte. Zu den fliegerischen Highlights zählen die legendäre Spitfire und die glänzende Douglas DC-6 der Flying Bulls, während das Jagdkommando mit einer taktischen Anlandung die militärische Präzision des Bundesheeres demonstrierte. Ein weltweit einzigartiger Moment der Show war der spektakuläre gemeinsame Flug der Red Bull Skydiver, die in ihren Wingsuits in enger Formation mit lautlosen Segelflugzeugen über den Fliegerhorst Hinterstoisser glitten.

Österreichisches Bundesheer
