Alltagsgeschichte: Einstens - Auf SommerfrischeJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 09.08.2026: Alltagsgeschichte: Einstens - Auf Sommerfrische
40 Min.Folge vom 09.08.2026
Eine Zeitreise in die Ära der Sommerfrische: Zwischen 1910 und 1938 zog es viele Städter aufs Land, um der Sommerhitze zu entkommen. Ehemalige Baroninnen, Fabrikantentöchter, Kindermädchen und Dienstboten erzählen von ihren persönlichen Erinnerungen an die beliebten Sommerorte von einst. Bildquelle: ORF/ORF/Peter Kurz
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