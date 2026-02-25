Am Schauplatz: AlleingelassenJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 25.02.2026: Am Schauplatz: Alleingelassen
Wenn Akten geschlossen sind, bleiben für Angehörige oft Schmerz und quälende Fragen. Die Doku begleitet zwei Familien im langen Kampf um Antworten. Inhalt: Wenn Polizei und Justiz einen Fall als erledigt betrachten, bleiben Angehörige oft mit quälenden Fragen zurück. Brigitta Scharinger suchte jahrelang unermüdlich nach ihrer Tochter Jenny, die 2018 spurlos verschwand, und durchkämmte den Hollabrunner Wald, bis der Exfreund schließlich den Mord gestand. Im Fall der 54-jährigen Christa P., die nach einer Partynacht in Linz verschwand, organisierten ihre Kinder eigene Suchaktionen und stehen den offiziellen Erklärungen über ihren Tod bis heute skeptisch gegenüber. Trotz Geständnissen und Strafen fühlen sich die Familien im Stich gelassen und kämpfen weiter um Gerechtigkeit. Bildquelle: ORF