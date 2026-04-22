Am Schauplatz: Zu jung für die StraßeJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 22.04.2026: Am Schauplatz: Zu jung für die Straße
51 Min.Folge vom 22.04.2026
Unsichtbar, aber nicht selten: Österreichs Jugend am Rand und ihr Kampf zurück ins Leben. Ein Drittel der Wohnungslosen in Österreich ist unter 30 und viele bleiben unsichtbar: Sie leben zwischen Schlafstellen, Bahnhöfen und kurzfristigen Unterkünften. Der Film folgt Regina, Dominik und Sebastian, die nach Gewalt, instabilen Familien oder Sucht nach Halt suchen. Unterstützungsangebote enden oft zu früh, und Plätze sind knapp. Die Dokumentation zeigt ihren täglichen Kampf um Stabilität und eine Chance auf einen Neuanfang. Bildquellen: ORF | APA-Images / ANP / Robin Utrecht
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