Am Schauplatz: An der GrenzeJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 15.04.2026: Am Schauplatz: An der Grenze
50 Min.Folge vom 15.04.2026
Die Reportage beleuchtet den Wandel österreichischer Grenzregionen seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Beispiele wie Excalibur City zeigen wirtschaftliche Veränderungen, während Orte wie Schattendorf unter Pendlerverkehr litten. In Kittsee führte der Zuzug vieler Slowaken zu starkem Bevölkerungswachstum und neuen Herausforderungen. Bildquelle: ORF
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