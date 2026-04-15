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Am Schauplatz

Am Schauplatz: An der Grenze

ORF2Folge vom 15.04.2026
Am Schauplatz: An der Grenze

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Am Schauplatz

Folge vom 15.04.2026: Am Schauplatz: An der Grenze

50 Min.Folge vom 15.04.2026

Die Reportage beleuchtet den Wandel österreichischer Grenzregionen seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Beispiele wie Excalibur City zeigen wirtschaftliche Veränderungen, während Orte wie Schattendorf unter Pendlerverkehr litten. In Kittsee führte der Zuzug vieler Slowaken zu starkem Bevölkerungswachstum und neuen Herausforderungen. Bildquelle: ORF

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