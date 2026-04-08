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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Meisterwerk - von der Freude an der Handarbeit

ORF2Folge vom 08.04.2026
Am Schauplatz: Meisterwerk - von der Freude an der Handarbeit

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Am Schauplatz

Folge vom 08.04.2026: Am Schauplatz: Meisterwerk - von der Freude an der Handarbeit

51 Min.Folge vom 08.04.2026

Zwischen Meisterstück und Lebensmut: Warum junge Menschen Glück in echten Handgriffen finden. Die Reportage zeigt, warum immer mehr Menschen das Handwerk als Quelle von Sinn und Glück entdecken. "Am Schauplatz" trifft Menschen, die industrielle Sicherheit gegen kreative Selbstverwirklichung tauschen: vom Schuhmacher über den angehenden Tischlermeister bis zu Geigenbauerinnen und einem Glasmacher. In verschiedenen Werkstätten erkundet er, weshalb die Arbeit mit den Händen heute wieder so fasziniert. Bildquelle: APA-Images / dpa Picture Alliance / Dmitrii Marchenko

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