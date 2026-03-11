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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Preisfrage Essen

ORF2Folge vom 11.03.2026
Am Schauplatz: Preisfrage Essen

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Am Schauplatz

Folge vom 11.03.2026: Am Schauplatz: Preisfrage Essen

50 Min.Folge vom 11.03.2026

Zwischen Aktionen und Existenzangst: Warum Essen für alle Seiten zum Problem wird. In Österreich steigen 2025 die Lebensmittelpreise weiter. Immer mehr Menschen sind auf Sozialmärkte angewiesen, während Produzenten unter massivem Preisdruck stehen. Konsumenten und Konsumentinnen kaufen fast nur noch Aktionsware, gleichzeitig verlieren Bauern und Bäuerinnen durch Billigimporte und geringe Wertschätzung ihre Existenzgrundlage. "Am Schauplatz" zeigt, wie die Teuerung beide Seiten belastet und Essen zum Problem für Konsum wie Landwirtschaft wird. Bildquelle: APA

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