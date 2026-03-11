Am Schauplatz: Preisfrage EssenJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 11.03.2026: Am Schauplatz: Preisfrage Essen
50 Min.Folge vom 11.03.2026
Zwischen Aktionen und Existenzangst: Warum Essen für alle Seiten zum Problem wird. In Österreich steigen 2025 die Lebensmittelpreise weiter. Immer mehr Menschen sind auf Sozialmärkte angewiesen, während Produzenten unter massivem Preisdruck stehen. Konsumenten und Konsumentinnen kaufen fast nur noch Aktionsware, gleichzeitig verlieren Bauern und Bäuerinnen durch Billigimporte und geringe Wertschätzung ihre Existenzgrundlage. "Am Schauplatz" zeigt, wie die Teuerung beide Seiten belastet und Essen zum Problem für Konsum wie Landwirtschaft wird. Bildquelle: APA
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