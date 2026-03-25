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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Das Ende des Gemeindebaus

ORF2Folge vom 25.03.2026
Am Schauplatz: Das Ende des Gemeindebaus

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Am Schauplatz

Folge vom 25.03.2026: Am Schauplatz: Das Ende des Gemeindebaus

50 Min.Folge vom 25.03.2026

Privatisierung schockt Mieter: Wiener Neustadt zittert vor der Zukunft des leistbaren Wohnens. Die Reportage beleuchtet die geplante Privatisierung von drei Vierteln der Gemeindebauwohnungen in Wiener Neustadt. Die Stadt argumentiert mit hohen Budgetdefiziten, während viele Mieter um ihre Sicherheit und leistbare Mieten bangen. Andere hoffen auf Investitionen und Sanierungen durch private Eigentümer. Vor Ort zeigt sich ein Spannungsfeld aus Angst, Protest und vorsichtigem Optimismus – und die Frage, wie viel sozialer Wohnbau sich Gemeinden noch leisten können. Bildquelle: ORF

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