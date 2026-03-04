Am Schauplatz: Ein HundslebenJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 04.03.2026: Am Schauplatz: Ein Hundsleben
48 Min.Folge vom 04.03.2026
Ihr größtes Glück hat vier Pfoten: Warum Hunde für viele alles bedeuten. In Österreich leben rund 830.000 Hunde – oft mehr als nur Haustiere. Die Reportage begleitet Menschen, deren Leben ohne ihre Vierbeiner kaum denkbar wäre: Günter, der im Ruhestand mit Hund Charlie neuen Alltag findet; Frau Holecek, die dank Bauxi mobil bleibt; Michael, der mit Alpha einen Ausweg aus Sucht und Krankheit fand; Manuela und Herbert, die nach Gewalt in der Kindheit Trost bei Tieren suchen; und Andreas, der für Beno selbst Hunger in Kauf nimmt.
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