Am Schauplatz: Schnee von gesternJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 25.01.2026: Am Schauplatz: Schnee von gestern
53 Min.Folge vom 25.01.2026
Während große Wintersportorte wie Schladming immer weiterwachsen und mit immer luxuriöseren Annehmlichkeiten punkten, kämpfen die Skigebiete in kleineren Gemeinden ums Überleben. Hauptursache für das Aus ist der Mangel an Naturschnee und die damit verbundenen hohen Kosten für künstliche Beschneiungsanlagen. "Am Schauplatz" hat sich im Winter 2024/25 angeschaut, wie hart der Konkurrenzkampf heimischer Skigebiete mittlerweile geworden ist. Bildquelle: APA-Images / CTK / David Tanecek
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2013, Season 2016, Season 2019, Season 2021, Season 2024-2026: ORF 2