ATV Die Reportage
Folge vom 08.11.2005: ATV Die Reportage - Aufnahmeprüfung Schauspielschule
Folge vom 08.11.2005
Das Auswahlverfahren am Max Reinhard Seminar trennt viele junge Menschen von ihrem Traumberuf Schauspieler. Die Jungmimen kämpfen nicht nur mit ihrer Nervosität und Herzklopfen, sondern vor allem auch gegen ihre Konkurrenten. Viele haben sich monatelang auf den Prüfungstag vorbereitet - nun entscheidet eine Jury über ihre Zukunft. Die ATV Reportage erzählt von Lampenfieber, zerbrochenen Träumen und dem einen oder anderen aufstrebenden Stern am Theaterhimmel.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen