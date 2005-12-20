ATV Die Reportage - Ski-OpeningJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 20.12.2005: ATV Die Reportage - Ski-Opening
49 Min.Folge vom 20.12.2005Ab 12
Die Eröffnung der Ski-Saison wird alljährlich mit Mega-Partys in den Bergen gefeiert. Nicht nur perfekt präparierte Pisten sollen den Gästen Lust auf den Winter machen - mit Jagatee und Hüttenzauber wird der Wintereinbruch feucht-fröhlich versüßt. Eine ATV Reportage über die heißesten Tage der kalten Jahreszeit.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
