Folge vom 11.10.2005: ATV Die Reportage - 48 Stunden in der Unfallklinik
49 Min.Folge vom 11.10.2005Ab 12
ATV Die Reportage begleitet die Patienten und beobachtet, wie sie und ihre Angehörigen mit den Unfallfolgen klar kommen. Und auch für die Ärzte ist die Arbeit in der Unfallklinik oft eine seelische Belastungsprobe.
Produktion:AT, 2005
