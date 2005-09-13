ATV Die Reportage - BergrettungJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 13.09.2005: ATV Die Reportage - Bergrettung
47 Min. Folge vom 13.09.2005
Abenteuerspielplatz Alpen: Zu Tausenden erstürmen Hobbyalpinisten im Sommer die Gipfel der Berge auf der Suche nach dem Nervenkitzel, den sie im Alltag vermissen. Oft unerfahren und schlecht ausgerüstet - und am Ende ein Fall für die Bergrettung. Die ATV Reportage begleitet die österreichische Bergrettung bei spektakulären Einsätzen.
Produktion:AT, 2005
