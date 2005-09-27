Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Kammerjäger

Folge vom 27.09.2005
ATV Die Reportage - Kammerjäger

ATV Die Reportage - Kammerjäger Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 27.09.2005: ATV Die Reportage - Kammerjäger

49 Min.Folge vom 27.09.2005Ab 6

Es krabbelt im Müsli, es raschelt hinter dem Kühlschrank und knistert in allen Ecken: ein Albtraumszenario, das gar nicht so weit her geholt ist - Ungeziefer in Österreichs Wohnungen. ATV Die Reportage zeigt den Alltag von Kammerjägern im täglichen Kampf gegen die Schädlinge.

