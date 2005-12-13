ATV Die Reportage - HeimwerkerinnenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 13.12.2005: ATV Die Reportage - Heimwerkerinnen
48 Min.Folge vom 13.12.2005Ab 6
Welche Frau kennt das nicht: Die Schranktür ist kaputt, der Wasserhahn tropft und ausgerechnet dann ist kein Mann im Haus. Oder es ist einer im Haus, aber der hat zwei linke Hände. Also greifen immer mehr Frauen zum Hammer, zum Teppichmesser und sogar zur Bohrmaschine. Eine ATV Reportage nach dem Motto: Selbst ist die Frau!
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
