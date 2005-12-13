Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Heimwerkerinnen

Folge vom 13.12.2005
48 Min.

Welche Frau kennt das nicht: Die Schranktür ist kaputt, der Wasserhahn tropft und ausgerechnet dann ist kein Mann im Haus. Oder es ist einer im Haus, aber der hat zwei linke Hände. Also greifen immer mehr Frauen zum Hammer, zum Teppichmesser und sogar zur Bohrmaschine. Eine ATV Reportage nach dem Motto: Selbst ist die Frau!

