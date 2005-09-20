Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Do & Co

ATVFolge vom 20.09.2005
ATV Die Reportage - Do & Co

ATV Die Reportage - Do & CoJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 20.09.2005: ATV Die Reportage - Do & Co

49 Min.Folge vom 20.09.2005Ab 6

Champagner, Kaviar, Lachs - Standard bei exklusiven Partys. Wenn die Haute Volè feiert kommen Gourmets voll auf ihre Kosten. Die ATV Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen eines Mega-Events und begleitet Köche und Disponenten bei Ihrer Arbeit.

Alle verfügbaren Folgen