Folge vom 04.10.2005: ATV Die Reportage - Dicke Kinder
48 Min.Folge vom 04.10.2005Ab 6
In Österreich ist jedes siebente Schulkind zu dick, Tendenz steigend. Alarmierende Zahlen mit schlimmen Folgen: die dicken Kinder werden oft ausgegrenzt. Auch die Gesundheit leidet: Gelenkverschleiß, Bluthochdruck und Kreislaufbeschwerden sind nur einige der Erkrankungen, unter denen die pummeligen Kinder leiden. Auf Feriencamps sollen sie nun gesunde Ernährung und Bewegung lernen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen