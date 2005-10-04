Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Dicke Kinder

ATVFolge vom 04.10.2005
ATV Die Reportage - Dicke Kinder

ATV Die Reportage - Dicke KinderJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 04.10.2005: ATV Die Reportage - Dicke Kinder

48 Min.Folge vom 04.10.2005Ab 6

In Österreich ist jedes siebente Schulkind zu dick, Tendenz steigend. Alarmierende Zahlen mit schlimmen Folgen: die dicken Kinder werden oft ausgegrenzt. Auch die Gesundheit leidet: Gelenkverschleiß, Bluthochdruck und Kreislaufbeschwerden sind nur einige der Erkrankungen, unter denen die pummeligen Kinder leiden. Auf Feriencamps sollen sie nun gesunde Ernährung und Bewegung lernen.

