Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Bestattungen

ATVFolge vom 22.11.2005
ATV Die Reportage - Bestattungen

ATV Die Reportage - BestattungenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 22.11.2005: ATV Die Reportage - Bestattungen

49 Min.Folge vom 22.11.2005Ab 6

Das Geschäft mit dem Tod beschäftigt zahlreiche Menschen. Von der Abholung bis zum Zuschaufeln des Grabes - Sargträger, Totengräber und Priester gestalten sowohl Armenbegräbnisse als auch Luxus-Bestattungen. Die ATV Reportage beobachtet das ständige Kommen und Gehen von Särgen und Trauernden, Leichenwägen und Touristen, Sängern und Blumenlieferanten.

Alle verfügbaren Folgen