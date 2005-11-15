Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Wien bei Nacht

Folge vom 15.11.2005
48 Min. Ab 12

Nachtschwärmer wissen es längst - Wien ist eine Stadt, die niemals schläft. Mit der einbrechenden Dunkelheit beginnt für das älteste Gewerbe der Welt die Arbeitszeit, und für die wilden Flaneure der Nacht öffnen unzählige Bars ihre Pforten, in denen sich gestylte Jugendliche, Lebenshungrige und Schlaflose auf die Suche nach geschenkter oder käuflicher Liebe begeben. Die ATV Reportage erforscht die dunkle Seite der Hauptstadt.

