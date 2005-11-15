ATV Die Reportage - Wien bei NachtJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 15.11.2005: ATV Die Reportage - Wien bei Nacht
48 Min.Folge vom 15.11.2005Ab 12
Nachtschwärmer wissen es längst - Wien ist eine Stadt, die niemals schläft. Mit der einbrechenden Dunkelheit beginnt für das älteste Gewerbe der Welt die Arbeitszeit, und für die wilden Flaneure der Nacht öffnen unzählige Bars ihre Pforten, in denen sich gestylte Jugendliche, Lebenshungrige und Schlaflose auf die Suche nach geschenkter oder käuflicher Liebe begeben. Die ATV Reportage erforscht die dunkle Seite der Hauptstadt.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen