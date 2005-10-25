Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Tierklinik

ATVFolge vom 25.10.2005
ATV Die Reportage - Tierklinik

ATV Die Reportage - TierklinikJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 25.10.2005: ATV Die Reportage - Tierklinik

48 Min.Folge vom 25.10.2005Ab 6

Hunde, Katzen, Vögel, Fische, Goldhamster oder andere Kleintiere. Wenn es Waldi und Mieze nicht gut geht, ist für Frauchen und Herrchen meist kein Weg zu weit, keine Behandlung zu teuer. Die Tierliebe kennt keine Grenzen. Die ATV Reportage hat große und kleine Patienten in die Tierklinik begleitet.

Alle verfügbaren Folgen