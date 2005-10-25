ATV Die Reportage - TierklinikJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 25.10.2005: ATV Die Reportage - Tierklinik
48 Min.Folge vom 25.10.2005Ab 6
Hunde, Katzen, Vögel, Fische, Goldhamster oder andere Kleintiere. Wenn es Waldi und Mieze nicht gut geht, ist für Frauchen und Herrchen meist kein Weg zu weit, keine Behandlung zu teuer. Die Tierliebe kennt keine Grenzen. Die ATV Reportage hat große und kleine Patienten in die Tierklinik begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen