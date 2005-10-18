ATV Die Reportage - Modellbauer Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 18.10.2005: ATV Die Reportage - Modellbauer
49 Min.Folge vom 18.10.2005Ab 6
Viele Österreicher haben eine Mission: die Verkleinerung des Originals. Ob U-Boot, Rennwagen, Hubschrauber oder Raketen - maßstabsgetreu und mit Hingabe werden Proportionen gestaucht, wo immer es möglich erscheint. Die ATV Reportage zeigt die verrücktesten Modellbauer des Landes.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen