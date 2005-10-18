Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVFolge vom 18.10.2005
49 Min.
Ab 6

Viele Österreicher haben eine Mission: die Verkleinerung des Originals. Ob U-Boot, Rennwagen, Hubschrauber oder Raketen - maßstabsgetreu und mit Hingabe werden Proportionen gestaucht, wo immer es möglich erscheint. Die ATV Reportage zeigt die verrücktesten Modellbauer des Landes.

