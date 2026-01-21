Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 1: Once a Pawn a Time
20 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Ton und Allen haben mit ihrem Pfandhaus mehr Ärger als erwartet - und da sich die Rechnungen stapeln, müssen die beiden ein paar lukrative Gegenstände an Land ziehen. Doch ob eine antike Munitionssammlung und ein paar Football-Helme dafür ausreichen werden?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.