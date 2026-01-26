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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

You Got Served

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 16vom 26.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 16: You Got Served

20 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Ton und Allen machen sich auf den Weg zu einer Versteigerung, doch sie müssen mit leeren Händen wieder davonziehen. Um den Tag nicht nutzlos verstreichen zu lassen, halten sie auf dem Rückweg bei einem Flohmarkt an. Ob die beiden Auktionsjäger dort fündig werden?

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