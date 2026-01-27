Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 23: Cashville, Tennessee
20 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
In Nashville ruft die nächste Auktion: Allen und Ton wollen Musikequipment für ihren Laden ersteigern und damit die Herzen ihrer Kunden höherschlagen lassen. Doch die kaufwillige Konkurrenz macht den beiden kurzerhand das Leben schwer ...
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.