Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 12: Don't Taze Me Bro
20 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Eine Auktion geht für Ton und Allen anders aus, als erwartet. Sie werden von zwei harten Konkurrenten überboten und können nur noch ein unbegehrtes Lager ergattern. Damit stehen ihre Chancen auf einen Gewinn sehr schlecht.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.