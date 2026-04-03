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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Without a Chute

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 17vom 03.04.2026
Without a Chute

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 17: Without a Chute

20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Ton und Allen haben Ärger mit ihrem Vermieter - deshalb müssen sie dringend bei der nächsten Auktion Gewinn machen. Mit nur zwei Lagern zur Versteigerung, müssen die beiden Profis ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Doch es zahlt sich aus, als sie einen äußerst lukrativen Motorschirm ergattern.

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