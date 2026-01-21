Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 3: Rocket to Me
20 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Bei einer Auktion in Hollywood geraten Ton und Allen mitten in einen Revierkampf. Außerdem sind sie sich bei einer Versteigerung uneinig, bei der es um einen alten Spielautomaten gehen könnte. Obendrein versucht Allen, mit einem Raketenrucksack zu fliegen.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.