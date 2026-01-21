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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Rocket to Me

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 3vom 21.01.2026
Rocket to Me

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 3: Rocket to Me

20 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Bei einer Auktion in Hollywood geraten Ton und Allen mitten in einen Revierkampf. Außerdem sind sie sich bei einer Versteigerung uneinig, bei der es um einen alten Spielautomaten gehen könnte. Obendrein versucht Allen, mit einem Raketenrucksack zu fliegen.

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