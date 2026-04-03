Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 22: Hall of Fame Game
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Da in Los Angeles gerade Auktions-Flaute herrscht, reisen Allen und Ton nach Santa Barbara. Dort, wo sich viele reiche Rentner angesiedelt haben, hoffen die beiden auf kostbare Antiquitäten und Kunst. Doch das Team hat nicht mit der harten weiblichen Konkurrenz gerechnet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.