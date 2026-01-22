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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Trading Places

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 6vom 22.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 6: Trading Places

20 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Allen muss bei der nächsten Auktion wegen einer Verletzung aussitzen und wird durch Big Sis vertreten. Doch diese ignoriert Allens Anweisungen und zieht ihr eigenes Ding durch - wodurch die Partner viel Geld verlieren könnten.

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