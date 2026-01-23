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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Allen vs. Ton

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 15vom 23.01.2026
Allen vs. Ton

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 15: Allen vs. Ton

20 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Bei einer Auktion in Long Beach treffen Ton und Allen aufeinander - doch die Stimmung zwischen den beiden ist noch immer angespannt. Als sich allerdings ein gemeinsamer Feind auftut, müssen sich die Streithähne versöhnen, um ein paar Go-Karts zu ergattern.

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