Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 7: Whip It Good
20 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Bei einer Versteigerung haben es Ton und Allen auf ein Lager abgesehen, das ein Motocross-Motorrad und eine seltene Stockpeitsche enthält. Doch auch ihre ehemalige Kollegin Carolyn ist vor Ort - und diese kennt alle Tricks der beiden Auktionsjäger und ist auf Rache aus.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.