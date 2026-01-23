Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 14: Separation Anxiety
20 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Allen hat alle Hände voll zu tun, nachdem Ton ihn im Stich gelassen hat. Er muss sich nicht nur um das Pfandhaus kümmern, sondern auch Elle das Auktions-Business beibringen. Ton ist währenddessen in der Mojave-Wüste unterwegs und besucht einen alten Freund.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.